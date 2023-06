Z višinsko dolino povečana nestanovitnost

Z višinsko dolino so vetrovi sinoči obrnili iz južne smeri in prinašajo vlažen sredozemski zrak, ki povečuje vremensko nestanovitnost. Danes in jutri bo tako prevladovalo spremenljivo do pretežno oblačno vreme s padavinami, vmes bodo plohe in nevihte. Glavnina dežja je, kot kaže, za nami, količine bodo danes popoldne in jutri postopno nekoliko manjše. Možna bodo tudi obdobja s spremenljivim vremenom ali delnimi razjasnitvami, ki bodo pogostejše jutri.

Od polnoči do 10. ure je v deželi povečini padlo od 15 do 25 litrov dežja na kvadratni meter, sicer potrebnega, ker so bila tla marsikje že sušna.

V nadaljevanju tedna se bo vrzel v zračnem tlaku postopno izravnala, občutneje od petka.

V sredo in četrtek bo že prevladovalo sončno vreme, občasno pa bodo možne, zlasti v popoldanskih urah, krajevne plohe in nevihte.

Od petka do nedelje bo sočno in topleje.