Z vlažnimi jugozahodnimi vetrovi tudi višje temperature

Z jugozahodnimi tokovi priteka proti nam vlažen zrak, ki pa bo postopno tudi nekoliko toplejši. Prevladovala bo oblačnost in bo ozračje kar vlažno, občasno pa bodo možne tudi delne razjasnitve. Kakšen sončni žarek bi se lahko prikazal danes popoldne na Tržaškem.

Od jutrišnjega dne bo do vključno sobote sicer prevladovalo oblačno vreme, ponekod z manjšimi občasnimi padavinami, lahko tudi v obliki rosenja. Najvišje dnevne temperature bodo presegale 15 stopinj Celzija. Ob jugozahodnem vetru bo v gorskem svetu nekaj več oblačnosti in bodo tam padavine povečini nekoliko verjetnejše, količine pa bodo v vsakem primeru skromne in komajda omembe vredne.

Ob koncu tedna kaže na vsaj delno vremensko izboljšanje. Zlasti v nedeljo bo predvidoma precej jasnine.