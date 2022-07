Z vodo bodo morali varčevati občani in turisti

Zaradi upada izdatnosti virov pitne vode po večmesečni suši se je danes v Kopru sestala koordinacija županov Slovenske Istre. Podrobnosti sklepov še niso uskladili oziroma uradno objavili. Po informacijah, ki jih je pridobila STA, bodo uporabo vode najprej močno omejila komunalna podjetja, zatem bodo k skrajno varčnemu ravnanju pozvali občane. Ob slovenski obali bodo v prihodnjih dneh po pričakovanjih prenehali zalivati zelenice, zaprli bodo fontane in prhe na kopališčih, je STA neuradno izvedela po sestanku županov Kopra, Izole, Pirana in Ankarana, predstavnikov komunalnih podjetij, Rižanskega vodovoda in civilne zaščite. To so ukrepi, ki jih lahko izpeljejo občinske oblasti.

Da vode ne bi zmanjkalo, pa bodo morali varčevati tudi občani in turisti, poudarjajo. Tako bo najmanj do naslednjega obilnejšega deževja predvidoma prepovedano pranje avtomobilov (izjema so avtopralnice, ki uporabljajo reciklirano vodo), polnjenje bazenov, izpiranje dvorišč z vodo in podobne dejavnosti. Nekateri udeleženci sestanka ocenjujejo, da so ukrepi zelo blagi glede na razmere. Zato bodo pozvali vse prebivalce in kmete, da ravnajo skrajno varčno tudi v primerih, ko ni izrecnih prepovedi.

Že v ponedeljek so uvedbo izrednih razmer in ustreznih ukrepov podprli na sestanku vodstva Rižanskega vodovoda in odgovornih za civilno zaščito v istrskih občinah. Do konca suše se bodo sestajali tedensko. Od Agencije za okolje pričakujejo, da jim bo dvakrat na teden posredovala napoved padavin.