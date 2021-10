Z zmago Russa več Slovencev in desnica praznih rok

Z zmago leve sredine in izvolitvijo Francesca Russa za tržaškega župana bi stranka Slovenska skupnost dosegla kar tri rezultate: ohranila bi svojega predstavnika v občinskem svetu, slovenska prisotnost bi se okrepila, na koncu pa bi preprečili, da Trst pade v roke skrajni desnici, meni deželni tajnik SSk Igor Gabrovec.

Prvič se lahko zgodi, da predstavnik Slovenske skupnosti ne bi bil izvoljen. Kako je prišlo do tega?

Zgodilo se je, da so se priprave na tokratne volitve odvijale v največji možni negotovosti. Županski kandidat je svojo razpoložljivost potrdil šele poleti, liste pa so nastajale avgusta. Sredinska lista TS 21-26 ni nikdar polno zaživela in njeni stebri so se prepozno izkazali za zelo krhke. Volilna kampanja se je odvijala le septembra, tako da zamude ni bilo mogoče zadostno nadoknaditi. Kandidati SSk so nastopali za občinski svet na eni listi, za rajonske svete pa na drugi, kar je tudi prispevalo k splošni zmedi in razprševanju glasov. Zato je toliko bolj pozitivno, da se je kandidat SSk Peter Močnik uvrstil na solidno prvo mesto, ki bi v primeru kakih tristo dodatnih glasov listi najbrž pomenilo izvolitev že v prvem krogu. Lepo so se izkazale tudi ostale kandidatke SSk. Kandidati SSk so se po preferencah tudi uvrstili na absolutna prva mesta v treh od sedmih rajonov, in sicer na Vzhodnem in Zahodnem Krasu ter pri Sv. Ivanu. Z Russovo zmago pa se krog kljub vsemu pozitivno sklene tudi v samem občinskem svetu.