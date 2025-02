Z znanima vplivnežema se je vse srečno izteklo

Znana vplivneža, ki so ju svojci pogrešali na območju Clauta v Furlanskih Dolomitih na Pordenonskem, so pred kratkim našli. Z njima in z njunim zlatim prinašalcem je na srečo vse v redu in se dobro počutita, so sporočili na družbenih omrežjih. Za zdaj se je izvedelo le, da so ju našli v eni izmed dolin. Svojci so se vsem zahvalili za pomoč, med drugim civilni zaščiti, karabinjerjem, gasilcem, županu iz Clauta ter vsem, ki so se prizadevali pri iskanju.

Kot smo poročali, gre za par, ki živi in potuje skupno z zlatim prinašalcem na nekdanjem vojaškem tovornjaku iz 80. let ACM bele in rumene barve, preurejenem v avtodom in imata na Instagramu profil Vangolden.van.