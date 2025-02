Pogrešajo znana vplivneža, ki so ju nazadnje videli na območju Clauta

POSODOBITEV OB 17.45: znana vplivneža so našli

Od ponedeljka svojci pogrešajo dva znana vplivneža iz Barija, Micheleja D’Alessia in ženo Rossello Del Console, ki sta se nazadnje oglasila v ponedeljek iz Sedica in Agorda v Venetu. Zadnja znana lokacija pa je bila na območju Clauta na Pordenonskem v Furlanskih Dolomitih. Izginotje je prijavil brat enega od dveh, ki živi v Trstu, tržaškim karabinjerjem. Vest se je naglo razširila po družbenih omrežjih. Kogarkoli bi imel kakšno informacijo, svojci naprošajo, naj se oglasi, kajti tudi najmanjši detajl je lahko odločilen, so zapisali. Gre za par, ki živi in potuje skupno z zlatim prinašalcem na nekdanjem vojaškem tovornjaku iz 80. let ACM bele in rumene barve, preurejenem v avtodom. Na Instagramu imata profil Vangolden.van. V zadnjem sporočilu sta napisala, da se kadi iz pnevmatike, njuna mobilnika pa sta nedosegljiva.