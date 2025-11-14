Za 70-letnike in starejše bo osebna izkaznica »večna«

Po 70. letu starosti v Italiji ne bo treba več zaprositi za novo osebno izkaznico. Minister za javno upravo Paolo Zangrillo je namreč napovedal, da bo v kratkem v parlament priromala uredba, cilj katere je poenostavitev raznih birokratskih in drugih postopkov: v letošnji bo predvidoma tudi določilo, da po 70. letu ne bo več treba zaprositi za novo izkaznico, saj bo njena veljavnost avtomatsko podaljšana. »Na tak način želimo olajšati življenje starejšim državljanom,« je pojasnil Zangrillo in ob tem napovedal, da naj bi uredbo o tem sprejeli pred koncem letošnjega leta, kar pomeni, da bo ta stopila v veljavo leta 2026.

To naj bi pripomoglo k razbremenitvi uradov, kjer urejajo izdajo osebnih dokumentov, za katero si je treba zagotoviti termin, ki ga je možno rezervirati na namenski platformi, zatem pa se je ob rezerviranem terminu, ki je včasih čez več mesecev, zglasiti na občini z novo fotografijo. Nova osebna izkaznica zatem prispe po pošti v nekaj dneh.

Natančnejši obrisi novosti, ki naj bi po nekaterih izračunih zadevala več kot sedem milijonov ljudi, sicer še niso znani. Nekateri vidiki tako ostajajo nejasni: treba bo razumeti, če bodo osebne za ljudi po 70. letu starosti naravnost brez omejene dobe veljavnosti ali pa bo njihova veljavnost pomenljivo daljša od standardnih 10 let, kakor zdaj velja za vse odrasle ljudi. Doba veljavnosti za mladoletnike od 3. leta starosti do polnoletnosti je pet let, pod tretjim letom starosti pa dokumenti veljajo tri leta.