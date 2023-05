Za binkošti prejeli 1540 klicev na pomoč

Včeraj, ko so verniki praznovali binkošti, so operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 v FJK prejeli skupno 1540 klicev. Reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so jih med drugim obrnili 310, gasilcem 88, varnostnim organom pa 280. Kar 861 klicev pa je bilo neutemeljenih, saj je šlo za napake, neslane šale ali povpraševanja po informacijah. Pri 14 klicih je bilo potrebno posredovanje prevajalca. Število klicev se je povečalo tudi zaradi začetka turistične sezone. Gradež in Lignano so v minulih dneh ob binkoštnih počitnicah tako preplavili gostje iz Nemčije in Avstrije. Samo iz Lignana so operaterji včeraj prejeli 113 klicev na pomoč, iz Gradeža pa 31.