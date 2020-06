Za boj proti epidemiji so se jim zahvalili s preletom vojaških letal

Slovenski in ameriški vojaški piloti bodo danes v zahvalo vsem sodelujočim v boju proti epidemiji novemu koronavirusu z lovci preleteli slovenske kraje, ki jih je epidemija najbolj zaznamovala, tudi kliniko na Golniku, Šmarje pri Jelšah in Metliko. Policijske patrulje pa bodo v tem času v neposredni bližini bolnišnic prižgale modre luči.

Pripadnikom 15. polka vojaškega letalstva Slovenske vojske s pilatusi se je na Jesenicah pridružilo šest ameriških lovcev F-16, ki so tja prileteli iznad Italije. Letala so Slovenijo preletela v dveh ešalonih, med katerima bo milja razmika, in sicer na višini približno 1200 metrov s povprečno hitrostjo 425 kilometrov na uro. V slovenski zračni prostor so ameriška letala vstopila ob 13.10.