Za družine utopljenih v Nadiži odvetniki zahtevajo odškodnino

Svojci Biance Doros, Patrizie Cormos in Cristiana Molnarja, ki so 31. maja lani utonili v deroči Nadiži, medtem ko so dalj časa skušali na pomoč priklicati reševalce, ki so prišli prepozno, od italijanskega notranjega ministrstva zahtevajo skupno 3,7 milijona evrov odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko, biološko in moralno škodo, je poročal italijanski televizijski dnevnik deželnega omrežja Rai. Odvetniki za družino Patrizie Cormos zahtevajo milijon 269 tisoč evrov, za družino Biance Doros milijon 200 tisoč evrov in za družino Cristiana Molnarja milijon 243 tisoč evrov.

Zaradi smrti mlade trojice bodo sodili zaposlenemu v klicnem centru deželnih reševalnih služb Sores in trem gasilcem. Vsem štirim obdolžencem bodo sodili po skrajšanem postopku.