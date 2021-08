Za evtanazijo pol milijona podpisov že pod streho

V poldrugem mesecu pol milijona zbranih podpisov za razveljavitveni referendum, s katerim bi pobudniki radi dekriminalizirali prostovoljno evtanazijo. S tem je bil dosežen zakonski prag za vložitev pobude za referendum, kljub temu pa se zbiranje podpisov nadaljuje: cilj je 750.000 do konca septembra. S tem številom se odbor za referendum, ki se je oblikoval v nedrju Društva Luca Coscioni, želi izogniti težavam, ki bi lahko nastale ob pregledu zbranih podpisov, če bi med temi bila ugotovljena kaka nepravilnost.

Dodatnega, sicer pa ne odločilnega vetra v jadra je kampanji za referendumsko pobudo dala možnost oddaje spletnega podpisa. Tega lahko oddajo vsi, ki imajo urejeno enotno digitalno identiteto (Spid). Na spletu so v peščici dni že zbrali več kot 70.000 podpisov, že pred tem pa so pobudniki pod streho na »tradicionalen« način spravili 430.000 podpisov, te od začetka julija zbirajo na pouličnih stojnicah, odvetniških ali notarskih pisarnah in občinskih uradih.

Marco Cappato, aktivist Društva Luca Coscioni, italijanski javnosti dobro znan akter pri prizadevanjih za pravico do svobodnega odločanja posameznika o dokončanju življenja, je prepričan, da lahko zberejo milijon podpisov. Cappato, aktivist Radikalcev in eden izmed obrazov referendumske pobude, se je v preteklosti moral zagovarjati pred sodiščem zaradi svoje pomoči Fabianu Antonianiju (Dj Fabo). Po hudi prometni nesreči oslepelemu in tetraplegičnemu moškemu je Cappato pomagal, da je v Švici svoje življenje lahko končal s samomorom z zdravniško pomočjo. Sodišče ga je oprostilo, ker ni bilo kaznivega dejanja. O postopku se je izreklo tudi ustavno sodišče in parlament pozvalo k zakonodajnemu ukrepu na temo svobodnega odločanja o dokončanju življenja, do katerega pa še ni prišlo.

PARLAMENT ZATAJIL, SEDAJ BESEDA VOLIVCEM

Če se bo vse izšlo po načrtih pobudnikov in bo ustavno sodišče presodilo, da je referendum za legalizacijo evtanazije dopusten, bodo o tem vprašanju odločali volivci, predvidoma med 15. aprilom in 15. junijem 2022.

Pobudniki referenduma poudarjajo, da ne gre za odločanje o evtanaziji, ki bi se jo lahko izvajalo kar vsevprek ali celo brez soglasja posameznika, kot je včasih slišati iz ust nasprotnikov. »Z referendumom nihče ne bo prisiljen v evtanazijo. Nasprotno: mogoče bo preprečiti, kar se zdaj dogaja, to je tajna evtanazija, do katere pride v osamljenosti, obupu in v najhujših razmerah,« pojasnjuje Cappato.