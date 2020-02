Za krčenje parlamenta ali proti

Čez natanko mesec, 29. marca, bo v Italiji referendum, na katerem se bodo volivci izrekli, ali se strinjajo z zmanjšanjem števila poslancev in senatorjev. Predlagatelji reforme - zlasti Gibanje petih zvezd (G5Z) - kot glavna argumenta omenjata zmanjšanje stroškov in bolj tekoč postopek sprejemanja zakonov. Nasprotniki pa menijo, da sta oba argumenta majava, predvsem pa opozarjajo, da bi iz skrčenega parlamenta izpadle manjše stranke in manjšine.

Ko bi bilo senatorjev 200 namesto 315 in poslancev 400 namesto 630, bi država privarčevala med 60 in 80 milijonov evrov letno. Državni proračun je težak dobrih 500 milijard evrov.

Drugi vidik je hitrost sprejemanja zakonov. Manj parlamentarcev po mnenju predlagateljev pomeni manjši obseg predlogov in razprav. Nasprotniki pa trdijo, da je postopek sprejemanja zakonov dolg zaradi dvodomnega sistema, ne pa zaradi števila predstavnikov ljudstva.