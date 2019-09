Za Krisa zbrali že skoraj poldrugi milijon evrov

Zgodba o Krisu, 19-mesečnem dečku iz Kopra, je prebudila dobrodelni čut Slovenk, Slovencev in ne samo. Za zdravljenje najhujše oblike spinalne mišične atrofije v ZDA družina potrebuje 2,3 milijona evrov, v manj kot treh dneh pa so posamezniki, društva, podjetja in druge organizacije prispevale že več kot 1,5 milijona evrov.

Novo vsoto zbranih sredstev sta danes na novinarski konferenci razkrila Krisova starša. »Mislim, da je to vrtoglava številka. Bližamo se cilju,« je ganjeno povedala dečkova mati in se zahvalila vsem, ki darujejo za njunega sina.

Sredstva starša zbirata za zdravljenje sina z zdravilom zolgensma, ki je trenutno dostopno le v ZDA, obenem pa še izjemno drago, saj stane kar 2,3 milijona evrov. S prošnjo za pomoč pri zbiranju sredstev sta se zato obrnila na javnost. In doživela izjemen odziv. Ob izjemni medijski podpori sta aktivirala številne posameznike, društva, podjetja, dobrodelne organizacije, športne klube, kulturne institucije in nevladne organizacije, celo politike.

Dobrodelni so košarkarji, nogometaši in odbojkarji ter številni glasbeniki. Dobrodelno bodo stregli kavo, točili pivo, dobrodelno se bodo zbrali avtomobilski navdušenci, je videti iz objav na družbenem omrežju Facebook.

Končni cilj, torej 2,3 milijona evrov, pa vendarle še ni dosežen. Vsi lahko tako še vedno prispevajo pet evrov s poslanim sporočilom z vsebino

KRIS5 na 1919 ali z nakazilom na transakcijski račun humanitarnega društva Palčica pomagalčica SI56 0510 0801 6627 635 z namenom nakazila za Krisa.