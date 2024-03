Za kritike Izraelu na tržaški univerzi ni prostora

Ker so medse povabili aktivistko Stephanie Westbrook, članico gibanja BDS, svetovne kampanje, ki jo je leta 2005 zagnala palestinska civilna družba in si prizadeva za bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu, jim je vodstvo Univerze v Trstu odreklo možnost uporabe univerzitetnih prostorov v Androni Baciocchi v mestnem središču. Tako je na Instagramu sporočila levičarska študentska lista Link, obvestilo o tem pa so opremili s pripisom »prepovedano govoriti o genocidu«.

V gibanju Link so prepričani, da vodstvo tržaške univerze instrumentalno izkorišča določilo internega pravilnika univerze, ki prepoveduje prirejanje političnih dogodkov v univerzitetnih prostorih. Pri tem so študenti opozorili, da je v etičnem kodeksu univerze zapisano, da »je v vsakem primeru vsem članom univerzitetne skupnosti zagotovljena pravica do svobode izražanja kot tudi do politične in sindikalne kritike«. Zato zahtevajo spoštovanje te pravice. »Univerza v Trstu je izbrala, na kateri strani stoji. Mi tudi, že zdavnaj: vedno bomo na strani zatiranih, z vsemi močmi se bomo upirali zatiralcem,« piše Link, kjer se nameravajo kljub temu, da jim je vodstvo odreklo možnost uporabe univerzitetnih prostorov, prihodnji torek ob 17.30 zbrati v Androni Baciocchi.