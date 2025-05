Za ministra morajo ženske tudi same poskrbeti za svojo varnost

Nekateri člani aktualne italijanske vlade s svojimi izjavami kar pogosto dajejo svetu vedeti, da niso najbolj v stiku z realnostjo. Druga možnost je, da se enostavno ne zavedajo teže besed, ki jih izrečejo. Med te sodi pravosodni minister Carlo Nordio, ki je v četrtek (15. maja) med odgovarjanjem na vprašanja spregovorili tudi o nasilju nad ženskami, femicidih in elektronskih zapestnicah, ki jih večkrat nadenejo nasilnim moškim, da bi preprečili vnovične stike z žrtvijo ali žrtvami nasilja.

Elektronske zapestnice večkrat neuspešne

Senatorka Daniela Sbrollini je opozorila, da te naprave večkrat ne delujejo ustrezno, zaradi česar se je že zgodilo, da je nasilnemu moškemu kljub zapestnici uspelo priti do žrtve in jo umoriti. Nordio je dejal, da elektronske zapestnice še zdaleč niso dovolj za preprečevanje nasilja nad ženskami, saj da je treba za to tudi izobraževati mlade - ne le v šolah, pač pa tudi doma. Ob tem pa je še dejal, da je »delovanje elektronske zapestnice zelo pogosto in vedno bolj nezdružljivo ne le s sredstvi komunikacije, temveč tudi mobilnosti ljudi«.

In pojasnil, da v trenutku, ko pristojni organi prejmejo obvestilo, da se je nasilnež približal žrtvi, se ta pogosto nahaja predaleč, da bi se lahko pripadniki varnostnih organov pravočasno odzvali na opozorilo in prišli do ogrožene osebe. Zato meni, da bi bilo treba žrtev nasilja opozoriti o morebitni nevarnosti, »da ta lahko poskrbi za svojo varnost, denimo tako, da se zateče v cerkev ali lekarno, ali pač nek bolj ali manj varen kraj, ker večkrat varnostni organi ne morejo priti pravočasno«.

Primer sekudarne viktimizacije

Ministrove besede je seveda mogoče razumeti kot »tehnično« pojasnilo, za kar je tudi šlo. Pa vendar ob tem ni mogoče spregledati dejstva, da so Nordieve izjave primer sekundarne viktimizacije, saj na žrtev nasilja prelaga breme samoobrambe. Na besede pravosodnega ministra so se kritično odzvale razne organizacije, pa tudi opozicijske stranke.

V senatu izrečene besede dobijo grotesken, če ne naravnost srhljiv podton, ko jih postavimo ob bok vsakodnevnim novicam o nasilju nad ženskami, poskusih femicidov in femicidih.