Za nadzor na meji s Slovenijo prihaja okrog 350 policistov in vojakov

Za uvedbo nadzora na meji s Slovenijo, ki se bo začel v soboto, 21. oktobra, prihaja v FJK okrog 350 policistov in vojakov, ki se bodo pridružili zdajšnjim varnostnim organom. Na Tržaškem naj bi jih namestili najmanj 140, na Videmskem 110 in na Goriškem 75. Nadzorovali pa bodo bodisi mednarodne kot maloobmejne prehode s Slovenijo. Podrobnosti bodo sicer sporočili jutri na tržaški prefekturi.

Uvedba nadzora se bo začela za obdobje 10 dni, pri čemer ga bodo lahko podaljšali do šest mesecev. Na mednarodnih mejnih prehodih bodo policisti in vojaki prisotni 24 ur dnevno, na maloobmejnih prehodih pa občasno. Pregledali naj bi vsa vozila, ki bodo prispela v Italijo, poroča časopis Il Friuli, pri čemer ne bo omejitve prostega prehoda ljudi ali kakršnihkoli fizičnih zaprek, zagotavljajo.

Italija nadzor uvaja zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu, bistvo tega začasnega ukrepa pa je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Podobno se je odločila tudi Slovenija, ki bo od sobote nadzorovala meje s Hrvaško in Madžarsko.