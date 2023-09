Za obnovo prizadetih območij predali 170 tisoč evrov

V Ljubljani je danes dopoldne potekal majhen, a pomemben praznik solidarnosti, ki je po mnenju vseh udeležencev tudi dokaz, da znajo Slovenci v zamejstvih in po svetu stopiti skupaj.

Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je potekala uradna predaja finančnih sredstev za prizadete v poplavah v Sloveniji, ki so jih posamezniki, organizacije in ustanove Slovencev v Italiji velikodušno zbrali v le nekaj tednih. 170.000 evrov – toliko znaša prvi izkupiček akcije, ki se bo nadaljevala še v septembru.

Na dogodku so spregovorili minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, predsednik Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič, predstavnik slovenskih medijev v Italiji, odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak, predsednika obeh krovnih organizacij, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj ter generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc.

»Tako kot naravne katastrofe ne poznajo meje, tudi solidarnost ne pozna meja,« je ob predaji sredstev povedal Adriano Kovačič, ki je poudaril, da je negovanje skupnih vrednot v težavnih časih še toliko bolj pomembno. Družbena odgovornost, skrb za teritorij in skupno dobro so bili po njegovem mnenju v zadnjih tednih vodilo delovanja širše družbe. Igor Devetak pa je spomnil, da ravno v stiski prepoznamo prijatelja in glede na obsežno izkazano solidarnost smo Slovenci dokazali, da smo, ne glede na meje, skupnost.