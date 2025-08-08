Za pošto odslej tudi telefonsko naročanje

Na pošti v Italiji si je že dalj časa mogoče zagotoviti termin ob določeni uri, da ni treba na prosto okence čakati v vrsti. Doslej je bilo to mogoče preko aplikacije in spletne strani, nova storitev, ki jo uvajajo na 92 poštah po celi Furlaniji - Julijski krajini, pa je namenjena zlasti tistim, ki so manj spretni pri uporabi digitalnih orodij, npr. starejšim osebam. Telefonsko naročanje – s klicem na telefonsko številko 06 4526 4526 – je na voljo uporabnikom, ki so na spletni strani poste.it že certificirali svojo telefonsko številko ali pa jo povezale s plačilnimi sistemi, ki jih nudi italijanska pošta.

Po telefonski izbiri termina za poštne storitve uporabnik prejme opomnik rezervacije po elektronski pošti in SMS sporočilu. Telefonsko naročanje je zaenkrat na razpolago le v nekaterih poštnih poslovalnicah.

Tržaška: Trst (Trg Verdi, Ul. Bramante, Ul. Pascoli, Ul. Marconi, Ul. Giulio Cesare, Ul. Moreri, Ul. Alviano, Ul. Colombo, Ul. Settefontane, Ul. Mauroner, Stara istrska cesta, Trg 25. aprila, Ul. Santa Caterina da Siena, Drevored Sanzio), Dolina, Milje in Opčine.

Goriška: Gorica (Ul. Rossini, Verdijev korzo, pošta v Stražcah. ), Krmin, Gradišče, Gradež, Ločnik, Tržič (Ul. Parini, Ul. Cosulich, Ul. Valentinis), Štarancan, Ronke.

Videmska: Videm (center, Ul. Roma, Ul. Freddo, Drevored San Daniele, Ul. Forni di Sotto, Ul. Bersaglio, Ul. Pozzuolo, Ul. Volturno, Ul. Tricesimo, Ul. Palmanova, Trg Valle del But, Drevored Forze Armate), Čedad, Trbiž, Špeter, Neme, Ahten, Fojda, Tavorjana, Buja, Latisana, Lignano, San Daniele, Gumin, Majano, Osoppo, Pagnacco, Remanzacco, Palmanova, Tricesimo, Červinjan.