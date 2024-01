Za pust bi se lahko udejanjila večja vremenska sprememba

Soliden anticiklon, ki ga v višinah spremlja subtropski zrak in trenutno zagotavlja veliko vremensko stanovitnost, bo, kot kaže, vplival na vreme pri nas še vsaj dober teden, predvidoma do okrog nedelje, 4. februarja ali ponedeljka, 5. februarja. Dotlej bo prevladovalo precej sončno vreme z občasnim zadrževanjem vlage v nižjih slojih ter razmeroma visokimi temperaturami v gorah. Zlasti v nočnih urah bodo pogosti temperaturni obrati. Ozračje bo mestoma zamegljeno ali bo nastala megla, omembe vrednih poslabšanj pa vsaj še teden dni po zdajšnjih izračunih ne gre pričakovati.

Anticiklon bo 4. ali 5. februarja prvič deloma klonil in bo proti nam nekaj dni pritekal bolj vlažen atlantski zrak. Vlažnost se bo povečala in z njo tudi možnost za občasne rahle padavine. V naslednjih dneh, od srede, 7. februarja ali četrtka. 8. februarja pa se bo globoko ciklonsko območje s severnim zrakom predvidoma spuščalo proti Sredozemlju, k čemur bi pripomogel vzpon anticiklona, ki se bo iznad Atlantika dvignil na skrajni evropski sever. Obsežno območje mrzlega severnega zraka naj bi tako doseglo tudi naše območje in več dni okrog pusta lahko vplivalo na vreme pri nas. Prišlo bi do večdnevne občutne ohladitve. Nizke temperature pa naj bi beležili tudi čez dan. Termini so še oddaljeni in gre za dolgoročne obete, pri čemer bodo vmesne spremembe vse prej kot nemogoče. Po nekaterih trenutnih analizah pa naj bi bila ta najbolj možna evolucija.