Za samomor z zdravniško pomočjo tako levičarji kot desničarji

Dvakrat je že ustavno sodišče pozvalo italijanski parlament, naj z zakonom uredi postopek za uresničevanje pravice do samomora z zdravniško pomočjo, ki je pod določenimi pogoji že zakonita. A ni zaleglo: zato je nedavno dežela Toskana kot prva sprejela deželni zakon za odpravo vrzeli, za katero je kriv parlament. Ob tem se je upravičeno vprašati, zakaj vsakokratne večine v parlamentu trmasto ignorirajo javno mnenje, ki je, kot dokazujejo ankete, trdno na strani pravice do svobodnega odločanja o končanju življenja in to ne glede na politično usmerjenost.

Vse to potrjuje tudi nova raziskava tržaške javnomnenjske agencije SWG iz zadnjega tedna februarja, ki nazorno kaže, kako že vse od konca 90. let narašča podpora svobodnemu odločanju o končanju življenja (tako v obliki samomora z zdravniško pomočjo kot v obliki evtanazije, ki pa v Italiji ostaja nezakonita, medtem ko je v Švici tudi ta mogoča). Da je večina v deželi Toskani storila prav s sprejetjem deželnega zakona, ki ureja pristojnosti in časovnico za samomor z zdravniško pomočjo, saj je nujno čim prej odpraviti zakonsko »luknjo«, za katero je kriv parlament, je prepričanih 55 odstotkov vprašanih, torej več kot vsak drugi. Tak odgovor je izbralo 65 odstotkov ljudi, ki se prepoznavajo v levosredinskih strankah, in 52 odstotkov ljudi, ki glasujejo za desno sredino.

V to, da so deželni svetniki v Toskani ravnali napak, saj bi morala kljub zamudi (prelomna razsodba ustavnega sodišča, ki je legalizirala samomor z zdravniško pomočjo, sega v leto 2019!) o tako pomembni temi odločati nacionalna, ne pa deželna oblast, je prepričanih 19 odstotkov ljudi, medtem ko je le za 10 % takih, ki pravijo, da ni nobene potrebe po zakonu o asistiranem samomoru.