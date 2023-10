Za spomin na fojbe brez glasu proti in z omembami o »etničnem čiščenju«

Senatorji in senatorke so včeraj množično prikimali predlogu zakona s »pobudami za širjenje vedenja tragedije o fojbah«, ki so ga v senatnem odboru za kulturo in šolstvo sestavili iz treh različnih zakonskih predlogov na to temo - te so vložili ligaš Massimiliano Romeo, Roberto Menia (Bratje Italije) in Maurizio Gasparri (Naprej, Italija). Za predlog zakona, o katerem se bo sedaj morala izreči še poslanska zbornica, je glasovalo 147 izmed 150 prisotnih senatorjev, dva sta se vzdržala, eden pa očitno ni glasoval.

Pred glasovanjem so se zvrstile ustne obrazložitve glasovanja. Senator Antonio Guidi je napovedal, da bo sredinska stranka Noi Moderati podprla predlog, ker da so bile fojbe predolgo zamolčane in prav tako eksodus Italijanov, ki ga je povzročil »komunistični bes orka Tita«.

Peppe De Cristofaro je najavil, da se bodo pri zavezništvu Zeleni-Levica vzdržali: ne zato, ker bi zanikali zgodovinska dejstva, pač pa zato, ker nasprotujejo njihovi instrumentalni rabi. »Zgodovina ni enolončnica, iz nje ne moremo izbirati nekaterih koščkov in izpustiti druge. Prisilna italijanizacija, napad na Jugoslavijo, nacifašistični pokoli so del te zgodovine, ni jih mogoče izbrisati,« je dejal in poudaril, da prejšnjih verig nasilja in zlorab ni mogoče pozabiti, kot tudi ne z njimi opravičevati tega, česar nikakor ni mogoče opravičiti. Opozoril je na politično zlorabljanje zgodovine in tudi na dejstvo, da v predlogu zakona ni omenjeno »kompleksnejše dogajanje na vzhodni meji«, kar kaže, da ni zanimanja za celovit prikaz tega zgodovinskega časa.

Rojc ostro proti zlorabljanju

V imenu senatne skupine Demokratske stranke je spregovorila Tatjana Rojc. »Kdor tragedijo fojb izkorišča za politično propagando, ne časti žrtev,« je dejala. Kritična je bila tudi do selfijev pri bazovskem šohtu (leta 2020 sta se tam ob slovesnosti skupaj fotografirala do ušes nasmejana Matteo Salvini in Giorgia Meloni). Ostra je bila proti zgodovinskemu revizionizmu in poskusom, da bi nacifašistične krvnike prikazali kot žrtve.