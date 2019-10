Za štorkljinega mladiča usodna plastična vrečka?

Eden od štorkljinih mladičev, ki so ju poleti v okviru projekta Leti, leti štorklja opremili z GPS-GSM sledilno napravo, je končal življenjsko pot. Mladič Srečko je namreč poginil v Tuniziji, najverjetneje je bila zanj usodna plastika ali hrana na odlagališču klavničnih odpadkov, kjer se je zadnje dni prehranjeval. Štorklja Bela je medtem v Šarm el Šejku.

Kot so sporočili iz Elektra Ljubljana, ki pri projektu Leti, leti štorklja sodeluje z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), je javnost pot Srečka in Bele lahko spremljala v živo.