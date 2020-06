Za Tržačana je to bila druga huda nesreča na isti cesti

Tržačan, ki se je pretekli četrtek zvečer na cesti med Koprom in Šmarjami po padcu z motornim kolesom hudo poškodoval (odtrgalo mu je nogo), je bil pred manj kot petimi leti vpleten v prometno nesrečo s smrtnim izidom, do katere je prišlo na isti cesti – le dva kilometra bolj naprej, pri bencinskem servisu v Srgaših. Septembra leta 2015 je po trčenju med avtomobilom in skuterjem v bolnišnici umrl voznik slednjega, 18-letni domačin.

Danes 51-letni Tržačan Michele Puissa je bil preteklega decembra na koprskem sodišču oproščen obtožbe uboja iz malomarnosti. Sodnica je ocenila, da čeprav je septembra leta 2015 med vožnjo od Dragonje proti Kopru z izposojeno toyoto med prehitevanjem avtodoma čez neprekinjeno črto resda vozil prehitro (73 km/h namesto predpisanih 50), ni dokazov, da je nesrečo zakrivil on oziroma da »očitki niso dovolj natančno opisani, da bi sodišče lahko o njih presojalo«.

Le pet mesecev po oprostilni sodbi pa je Puissa v četrtek ob 21.50 med vožnjo po isti cesti v enem prvih ovinkov med Koprom in Srgaši izgubil nadzor nad težkim cestnim motornim kolesom in padel, pri udarcu v stebriček prometnega znaka pa mu je odtrgalo nogo pod kolenom. Koprska policija je ugotovila, da Tržačan nima vozniškega dovoljenja za ta motor, katerega tehnični pregled je že zdavnaj potekel. Ponesrečencu so prvi priskočili na pomoč drugi vozniki, eden od katerih mu je tesno prevezal nogo, nakar so ga reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico.