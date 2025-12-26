Slovenščina prvič v redni obšolski ponudbi v Vidmu

Jesenki tečaj slovenskega jezika za učenke in učence prvostopenjske srednje šole se bo v salezijanski šoli Bearzi v Vidmu nadaljeval do konca leta in bo razpisan tudi v prihodnjih letih. Novico je v začetku tedna sporočila videmska občina ob zaključku prvega sklopa srečanj, ki so potekala v soorganizaciji združenja Evgen Blankin. Tečaj se je začel oktobra letos tudi po zaslugi pristojne za furlansko identiteto in večjezičnost na videmski občini Stefanie Garlatti-Costa.

Tedenska ponudba je naletela na veliko zanimanje in srečanj se je do decembra redno udeleževalo veliko tečajnikov. Kot poudarjajo na videmski občini, gre za prvi primer uvedbe tečaja slovenskega jezika na prvostopenjski srednji šoli v mestu. Po besedah Garlatti-Costa pouk slovenščine za mlado populacijo predstavlja pomembno dopolnitev njihovega kulturnega in komunikacijskega obzorja, saj gre za jezik slovenske manjšine v Italiji, sosednje Republike Slovenije in enega od od uradnih jezikov Evropske unije. ​

Tečaj je bil sprva mišljen kot nadaljevanje tedenskih obšolskih aktivnosti v slovenščini za predšolske in osnovnošolske otroke, ki jih že več let organizira Združenje Evgen Blankin. ​Ti tečaji, ki so se začeli že jeseni 2014, trenutno potekajo ob ponedeljkih popoldne v učilnicah mladinskega centra župnije San Quirino v Vidmu. Na isti lokaciji poteka tudi tečaj slovenščine za odrasle, ki ga združenje zdaj ponuja neodvisno, medtem ko so bili ti tečaji do leta 2018 organizirani pod okriljem Občine Videm v okviru projekta »lntercultura«.