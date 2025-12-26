ZDA izvedle napade na Islamsko državo v Nigeriji

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zvečer sporočil, da so ZDA izvedle več napadov na cilje Islamske države na severozahodu Nigerije, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je napovedal nove napade, če bo Islamska država nadaljevala, kot se je izrazil, pokole kristjanov.

"Teroriste sem vnaprej opozoril, da bodo drago plačali, če ne bodo prekinili pokolov kristjanov. In ta večer so plačali," je na svojem omrežju Truth Social sporočil Trump. Kot je zapisal, je vojno ministrstvo izvedlo "več popolnih napadov na božični dan". "SREČEN BOŽIČ vsem, tudi mrtvim teroristom, ki jih bo še več, če se bodo napadi nadaljevali," je zapisal ameriški predsednik.

Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo video posnetek, na katerem naj bi bil začetek napadov, ki so jih v nočnem času izvedli z ladje, na kateri je ameriška zastava. Poveljstvo ameriške vojske v Afriki je na omrežju X sporočilo, da so napade izvedli na zahtevo nigerijskih oblasti ter da je bilo ubitih več pripadnikov Islamske države v nigerijski zvezni državi Sokoto.

Obrambni minister Pete Hegseth pa je sporočil, da je nigerijski vladi hvaležen za podporo in sodelovanje. Nigerijsko zunanje ministrstvo je napade potrdilo. Zunanji minister Jusuf Tugar je danes dejal, da so pred napadi ZDA posredovali obveščevalne podatke o džihadistih, sam pa se je po telefonu dvakrat pogovarjal z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom.

Tugar je še napovedal, da se bodo napadi nadaljevali ter bodo vključevali tudi druge države, pri čemer podrobnosti ni navedel. Trump je že nekaj časa grozil z napadi, češ da so kristjani v tej državi ogroženi in jim grozi genocid.

Nigerija je afriška država z največ prebivalci, ki je razdeljena na krščanski jug in muslimanski sever. V državi so številni konflikti, v katerih so žrtve tako kristjani kot muslimani. Nigerijska vlada, pa tudi neodvisni analitiki, sicer pravijo, da v državi ni verskega preganjanja, o čemer govorijo predstavniki skrajne desnice v ZDA. Washington je Nigerijo letos uvrstil na seznam držav, kjer ni svobode vere, ter omejil izdajanje vizumov Nigerijcem.