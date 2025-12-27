Trideset spletnih strani ponujalo lažne naložbe v kriptovalute

Policija je prejšnje dni blokirala trideset spletnih strani, ki so ponujale lažne naložbe v kriptovalute, so danes dopoldne sporočili s tržaške kvesture. Razložili so, da so osumljeni preko znanih aplikacij za sporočanje z lažnimi uporabniškimi računi stopili v stik z moškim in ga prepričali, da so sklenili pogodbo za delo na daljavo. Šlo pa je za goljufijo in oškodovani je izgubil približno 7000 evrov.

Začelo se je z všečki

Goljufi so mu najprej naročili, naj všečka določene videoposnetke na družbenih omrežjih v zameno za manjše vsote denarja. Nato so mu predlagali, naj se vključi v trgovanje s kriptovalutami in mu obljubili hiter in visok zaslužek. Da bi ga še dodatno prepričali, so mu omogočili dostop do spletnega portala, kjer je lahko spremljal domnevno »resnične« tržne trende in vlagal v najbolj donosne naložbe tistega trenutka. Šlo pa je za prevaro, denar je namreč nakazoval v digitalne denarnice prevarantov.

S preiskavo, ki jo je vodila namestnica tožilca Chiare De Grassi, so odkrili, da so goljufi ustvarili še 29 sorodnih spletnih strani. Vse so imele domeno ».it« in so imele kot glavni cilj zavajanje uporabnik in uporabnic, so še navedli s tržaške kvesture.

Kako se lahko zaščitimo

Pristojna oddelka za kibernetsko varnost računalniške policije Michela Sambuchi je izpostavila, da so zabeležili porast prijav posameznikov, ki so jih ogoljufali z lažnimi spletnimi naložbami. Dodala je še, da je treba biti zelo previdni, ko nam kdo obljublja, da bomo hitro in enostavno prišli do večje vsote denarja. Obrniti se je treba na pooblaščene posrednike in preveriti, da so ti registrirani v Nacionalni komisiji za trg vrednostnih papirjev (CONSOB). Le tako je lahko namreč nekdo gotov, da ne posluje z lažnimi podjetji.