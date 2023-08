Za veliki šmaren v FJK 1833 klicev na interventno številko 112

Operaterji interventne telefonske številke 112 so včeraj, na veliki šmaren, v FJK skupno prejeli 1833 klicev. Dopoldne jih je bilo 713, pri čemer so ugotovili, da jih je bilo kar 290 oz. okrog 40 odstotkov neutemeljenih. Med ostalimi so jih 216 obrnili reševalcem deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, 122 karabinjerjem, 38 policistom in 47 gasilcem. Za pomoč luške kapitanije ni zaprosil nihče. V šestih primerih je bilo potrebno posredovanje prevajalske službe.

Včeraj v popoldanskih in večernih urah je interventno telefonsko število 112 nato poklicalo še 1120 ljudi. Operaterji so ugotovili, da je bilo kar 540 klicev oz. okrog 50 odstotkov nepotrebnih. Od ostalih so 308 klicev obrnili deželni službi za nujno medicinsko pomoč Sores, 153 karabinjerjem, 71 policistom in 48 gasilcem. Tudi v popoldanskih urah ni nihče potreboval pomoč luške kapitanije. Pri devetih klicih so posredovali prevajalci.