Za veliko noč v Vatikanu slovenske orhideje

Slovenske orhideje bodo ob veliki noči tudi letos krasile baziliko svetega Petra v Vatikanu, za kar bosta poskrbela slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo Sabina Šegula in Peter Ribič. Uporabila bosta orhideje, ki jih bo dobavilo slovensko podjetje iz Dobrovnika Ocean Orchids, pri čemer bosta letos prvič bele orhideje na inovativen način v celoti prebarvali v živo rumeno barvo. Ob belih in rumenih orhidejah pa bodo baziliko krasile še pisane orhideje v toplih barvah, rdečih in oranžnih odtenkov. Poleg bazilike bo s slovenskimi orhidejami okrašen tudi balkon bazilike, kjer papež tradicionalno podeli blagoslov mestu in svetu. Za dekoracijo balkona bosta uporabila tudi trtine veje.

Slovenska strokovnjaka za floristiko in hortikulturo imata že veliko izkušenj z okraševanjem v Vatikanu, saj že od leta 2011 sodelujeta s Svetim sedežem, baziliko krasita za veliko noč in božič. Kot sta povedala, je to zanju že 19. krasitev v Vatikanu, 10. velikonočna, pri tem projektu pa sodelujeta popolnoma prostovoljno.