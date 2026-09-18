V zaporu bo skušala razumeti, zakaj je zagrešila umor

Narok se še ni zares začel, ko je Erika Podmenich, obdolženka za umor 89-letne Isabelle Tregnaghi, ki se je zgodil 31. marca lani v Ulici Becchierie, prosila za besedo. Predsednika sodnega senata Igorja Mario Rifioratija je zaprosila, naj ji prisluhne, nato pa je spregovorila o svojih dejanjih, obžalovanju in delu očitkov, ki jih zavrača. »Priznam vse, a ne tega, da bi odpeljala omamljeno Silvano Codiglia na gozdno pot (pri Ferlugih, op. ur.) in njen avto porinila v prepad. Tega nisem storila,« je dejala. Hkrati je poudarila, da odgovornost za dejanja, ki jih priznava, nosi že od začetka.

V dvorani porotnega sodišča je danes dopoldne potekal četrti narok, ki bi moral potekati v znamenju zaslišanja novih prič. Kot rečeno pa je za presenečenje že na začetku poskrbela Erika Podmenich. V spontani izjavi, do katere imajo obdolženci pravico, je povedala, da se zaveda teže svojih dejanj in jih globoko obžaluje. Kot je poudarila, je svojo odgovornost priznala že od samega začetka postopka in sama ne more razumeti, kaj jo je pripeljalo do tako drastičnega dejanja, kakršen je umor. Podvrgla se je psihiatričnemu izvedenskemu pregledu in se zaveda, da nima psihiatričnih težav. Kljub temu bo med prestajanjem zaporne kazni poskusila razumeti, kaj je bil vzrok njenega dejanja, je dejala. Rekla je še, da bi rada žrtvam povrnila povzročeno škodo, vendar sama denarja nima. Z delom v zaporu se bo potrudila zaslužiti toliko, da bi lahko vsaj delno poravnala odškodnino.

Po tej izjavi se je narok vrnil k dokazom in rekonstrukciji dogajanja na dan umora na zadnji marčevski dan lani. Carlo Moreschi, strokovnjak, ki je za tožilstvo pripravil forenzično poročilo, je podrobno predstavil ugotovitve obdukcije, poškodbe na telesu ter svoje ugotovitve o okoliščinah, v katerih so te lahko nastale. Po njegovih besedah je bil neposreden vzrok smrti Isabelle Tregnaghi velika izguba krvi, ki je nastala zaradi poškodb in večjih ran na obeh straneh vratu. Pri pregledu je ugotovil tudi zlom nosne kosti.