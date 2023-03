Za volanom avtobusa po zaužitju alkohola in brez veljavne vozniške

Koprski policisti so včeraj ob 11. uri na počivališču Povir prestregli 54-letnega voznika avtobusa, državljana Italije, ki je bil za volanom brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ugotovili so, da mu je veljavnost dovoljenja D kategorije potekla. Poleg tega je tudi zaužil alkohol, pri čemer je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,11 mg/l. Za običajne voznike navadnih avtomobilov kategorije B je sicer dovoljena stopnja do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, za voznike avtobusov z dovoljenjem D kategorije pa zaužitje alkohola sploh ni dovoljeno in mora alkotest torej ostati na ničli.

Sledi obdolžilni predlog in privedba na sodišče, so zapisali policisti.