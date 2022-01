Za zamejce študij v Sloveniji odslej dostopnejši

Pri razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (na univerze, akademije in visoke šole) v Sloveniji bodo po novem prosta vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva ločena od tistih, rezerviranih za tujce iz držav nečlanic Evropske unije. Spremembo pravilnika o razpisu je danes pozdravila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, ki si je za to ločevanje mest skupaj s sodelavci prizadevala že dalj časa. Kot izhaja iz sporočila Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju Urada), je v preteklosti omenjeni pravilnik namreč določal razpis skupne kvote prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce iz držav nečlanic EU, kar pa je zamejcem in izseljencem, ki spadajo v to kategorijo, pogosto oteževalo dostop do študija v Sloveniji. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je naposled sledilo pobudi Urada o ustrezni ureditvi tega področja, tako rešitev je pred časom podprla tudi rektorska konferenca.

Na Uradu so trdno prepričani, da je v nespornem interesu Republike Slovenije, da čim več mladih Slovencev iz zamejstva in sveta študira v Sloveniji. »Med študijem v domovini se ti mladi namreč odločilno utrdijo v svoji slovenski identiteti, razvijejo in okrepijo znanje slovenskega jezika in se kulturno obogatijo. Ti posamezniki ob vrnitvi v svoje zamejsko ali izseljensko okolje pogosto postanejo stebri in ambasadorji slovenstva, nekateri med njimi pa se odločijo tudi za stalno preselitev v Slovenijo, kar je za našo državo, ki se sooča z demografsko krizo, zelo pomembno,« piše v sporočilu.

Ob tem tudi poudarjajo, da je bila že novembra lani sprejeta tudi novela zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, kjer so bile na predlog Urada vključene tudi slovenske raziskovalne organizacije s sedežem v zamejstvu, v Razvojnem svetu RS pa je po novem zagotovljeno tudi mesto za raziskovalca slovenskega rodu, ki deluje na tuji univerzi.