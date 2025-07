Za zdaj še brez večje vročine

Z okrepitvijo anticiklona se proti nam postopno širi toplejši zrak, večje vročine pa za zdaj še ne beležimo. Temperature so trenutno skladne z dolgoletnim povprečjem. Radiosonda iz Rivolta je opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila natanko 13 stopinj Celzija, kar je povsem skladno z normalnostjo. Ničta izoterma je bila na višini 3268 metrov, kar je še nekoliko nižje od dolgoletnega povprečja.

Temu primerna je tudi prizemna temperaturna slika. Noči so še kolikor toliko sveže, tudi podnevi pa so temperature še kar zmerne. V prihodnjih dneh bo iz dneva v dan postopno nekoliko topleje. Toplotna obremenitev bo največja v nedeljo in še deloma ponedeljek, medtem ko bo v torek delno popustila. Vročina bo nato, kot kaže, občutneje popustila proti koncu prihodnjega tedna, predvidoma v petek.

V FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes namerila najnižjo nočno temperaturo v Plodnu, kjer se je živo srebro spustilo na 8 stopinj Celzija. Na Kraški planoti in na Goriškem so bile nočne temperature povečini od 16 do 17 stopinj Celzija, kjer je pihala šibka burja pa za stopinjo Celzija ali dve višje. V Trstu ob morju so namerili 22,7 stopinje Celzija.

Od danes do ponedeljkovega dopoldneva bo prevladovalo sončno vreme. Postopno bo iz dneva v dan topleje. Toplotna obremenitev se bo čez dan povečala zlasti v nedeljo in še deloma v ponedeljek. V ponedeljek popoldne ali zvečer bo nekaj več spremenljivosti in bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severnih goratih predelih, niso pa povsem izključene niti drugod.

V torek bo spremenljivo, možne bodo posamezne krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje.