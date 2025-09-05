Za zgodovinarja Barbera vstopnice razdali v nekaj minutah

V Kobaridu bo, kot smo poročali, 27. septembra o preboju pri Kobaridu predaval eden najbolj prepoznavnih italijanskih zgodovinarjev zadnjih desetletij Alessandro Barbero, ki je leta 2017 izdal knjigo o tej znameniti bitki med prvo svetovno vojno. Sedemsto brezplačnih vstopnic so razdali v nekaj minutah, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Nastop Barbere, ki je v rodni Italiji na družbenih omrežjih prava senzacija, pripravlja več partnerjev Interreg projekta Beyond Walk of Peace, v okviru katerega je gostovanje tudi organizirano in v večini tudi financirano, skupno naj bi bilo stroškov med 50.000 in 60.000 evri.

V prvi vrsti so prireditelji gostovanja Fundacija Poti miru, ZRC SAZU in kulturno društvo eStoria, ki v Gorici organizira enega najpomembnejših zgodovinskih festivalov v Evropi.

Z nastopom Barbere želijo doseči predvsem, da bi se za zgodovino in odnose med narodoma začeli zanimati tudi mladi, je danes dejala direktorica Fundacije Poti miru Maša Klavora. Barbera je namreč predvsem z nastopom na družbenih omrežjih uspel pritegniti tudi pozornost tistih, ki se za zgodovino posebno ne zanimajo.

Kot je povedal Adriano Ossola iz društva eStoria, je bil prvi paket brezplačnih vstopnic julija prek spleta razgrabljen v treh minutah, drugi paket, ki so ga ponudili pred kratkim, pa v zgolj 30 sekundah. Organizatorji so poskrbeli, da je šla polovica sedišč obiskovalcem iz Slovenije, polovica pa tistim iz Italije.

Posebnost je, da bo Barbera o tej temi predaval na kraju, kjer se je ta zgodovina dogajala, pravi Ossola. Barbera je namreč leta 2017 izdal knjigo o 12. soški ofenzivi oz. t. i. čudežu pri Kobaridu. Ta je postala v italijanskem prostoru delo, ki definira pogled na to temo, je dejal odgovorni urednik Radia Koper Janko Petrovec. Petrovec je z Barbero posnel intervju, ki bo v prihodnjem tednu predvajan na radijskem in televizijskem programu nacionalne radiotelevizije. Obeta pa se tudi prevod knjige v slovenščino.

Poleg osrednjega prireditvenega prostora na košarkarskem igrišču, kjer bo pod šotorom 700 sedišč za imetnike vstopnic, bodo v Kobaridu na glavnem trgu, ki bo v ta namen zaprt za promet, organizirali tudi neposredni prenos predavanja, ki ga bo tolmač sproti prevajal. Vstop na trg bo prost, tam pa pričakujejo še enkrat toliko gostov kot na pokritem prizorišču.

Fundacija Poti miru pripravlja tudi spremljevalni program, saj računajo, da bodo obiskovalci od dlje v Posočju ostali ves konec tedna. Na dan dogodka bodo med 12. in 22. uro na voljo stojnice z lokalnimi izdelki, poleg tega pa bodo obiskovalcem na Fundaciji ponudili vodene oglede italijanske kostnice, muzeja na prostem na Kolovratu, Kobariškega muzeja in ostalih zgodovinskih točk na Poti miru.