Začela se je oljkarska sezona

Z obiranjem oljke županov na Belvederju se je danes simbolno začenja oljkarska sezona. Nekateri so oljke že stisnili, v naslednjih dneh pa bo živahno v številnih oljčnikih in torklah, poročajo Primorske novice.

Marsikje morajo oljkarji pohiteti vsaj z obiranjem oljk najbolj razširjene sorte istrska belica, ki jo ima oljčna muha najraje in znajo biti oljke precej popikane. Torkle že sprejemajo rezervacije za predelavo, vreme pa je za obiranje ugodno, saj ni tako vroče kot prejšnji konec tedna. Zdaj je tudi čas za obiranje oljk za vlaganje in za začetek postopka razgrenjevanja in fermentacije.

Flos Olei 2026

V Rimu sta Marco Oreggia in Laura Marinelli objavila prve podatke o vodniku med esktra deviškimi oljčnimi olji Flos Olei 2026. Vanj je uvrščenih prek 500 oljkarjev iz 57 držav. Med devetimi oljkarji z vsemi 100 točkami je tudi Mate iz Zambratije na Savudrijskem polotoku, 98 točk pa so ohranili trije slovenski oljkarji, Dujc, Jenko in Morgan, točko manj ima Adamič – Ronkaldo. 96 točk so dodelili Bočaju in Jurinčiču (Jasa), 93 jih ima Ažman, po 92 pa Bose Oil, Jereb (Abrami), Danjel Sabadin in Šturman. Točko manj ima Oljarna Babič, 90 točk pa Pr’ Rojca. V vodniku so še drugi slovenski oljkarji, a z ocenami pod 90 točk.