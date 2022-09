Začelo se je novo, četrto poglavje čezmejnega sodelovanja

V tržaškem hotelu Savoia so danes, na dan evropskega sodelovanja, z večjim dogodkom, ki so mu nadeli naslov Sodelovanje Interreg med Italijo in Slovenijo: Evropski projekti in bodoče priložnosti potegnili črto pod tretjim programskim obdobjem programa Interreg Italija-Slovenija (2014–2020) in uradno predstavili nov program za obdobje 2021–2027.

Med uvodnimi pozdravi so spregovorili Laura Comelli v imenu Organa upravljanja programa Interreg Italija-Slovenija, glavni direktor Centralnega direktorata za finance Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Alessandro Zacchigna, Aleksandra Šuster Močnik iz Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko, generalni konzul RS v Trstu Gregor Šuc, italijanski konzul v Kopru Giovanni Coviello, predstavnica predsedstva italijanske vlade Ivana Sacco, predstavnik dežele Veneto Santo Romano in predstavnica Evropske komisije Anna Modzelewska.