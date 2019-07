Začenja se festival MetalDays

Na sotočju Tolminke in Soče se danes začenja festival MetalDays. Med velikimi imeni, ki bodo zaznamovala letošnjo izdajo, so norveška melodična black metal skupina Dimmu borgir, nemška power metal zasedba Demons & Wizards ter švedski metalci Hypocrisy. Festival bo potekal do 27. julija.

Festival MetalDays je postal sinonim za prave festivalske počitnice in tako se Tolmin vsako leto v juliju preobrazi v raj za ljubitelje metal glasbe z vsega sveta. Na letošnji izdaji se bo na treh festivalskih odrih zvrstilo več kot 100 nastopajočih, pričakujejo pa okoli 12.000 obiskovalcev, ki se bodo v toplih dneh lahko hladili tudi v Soči in Tolminki.