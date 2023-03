Začetek prihodnjega tedna bo pomladno topel

Današnje jutro je bilo po pričakovanjih povečini hladnejše od včerajšnjega. Razen v gorah je deželna meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa najnižje temperature namerila na Kraški planoti. Pri Briščikih so zabeležili -1 stopinjo Celzija, v Zgoniku pa -0,9 stopinje Celzija. Na Goriškem so bile najnižje temperature povečini med +1 in +2 stopinjama Celzija. Najnižjo nočno temperaturo v FJK so v minuli noči namerili pri Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo na -5,4 stopinje Celzija in na Trbižu, na -4,5 stopinje Celzija.

Danes in jutri bo pretežno jasno in čez dan prijetno toplo. Noč na soboto bo spet razmeroma mrzla.

V nedeljo bo ob bližnji oslabljeni vremenski fronti zlasti v gorah nekaj več oblakov, zlasti ob morju pa ne bo manjkalo jasnine. Omembe vrednih padavin ni pričakovati.

V ponedeljek in torek bo sončno in pomladno toplo. Zlasti v torek bodo najvišje dnevne temperature ponekod do okrog 20 stopinj Celzija.