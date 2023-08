Začetek trgatve na Primorskem vsaj deset dni pozneje kot v zadnjih letih

Na Primorskem pričakujejo začetek trgatve šele septembra, kar je približno deset dni pozneje kot v zadnjih letih. Med razlogi za poznejši začetek tega opravila so predvsem vremenske ujme in nižje temperature, je povedala specialistka za kmetijstvo na novogoriški kmetijsko gozdarski zbornici Mojca Mavrič Štrukelj.

Trgatev v Vipavski dolini se bo začela »v normalnem času in ne bo prehitevala kot prejšnja leta«. Prve grozde naj bi tako nabrali v septembru in ne že v avgustu. »Že spomladi je kazalo, da smo letos nekoliko poznejši, kot smo bili mogoče lani. Da trgatev ni prezgodaj, je v bistvu dobrodošlo,» je povedala Mojca Mavrič Štrukelj.

Stanje dozorelosti grozdja bodo strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Nova Gorica začeli spremljati in opravljati meritve kisline ter sladkorja v prihodnjem tednu.

V Kleti Brda bodo prve grozde verjetno pobrali konec avgusta. »Predvidoma takrat bomo začeli s trgatvijo za penine, trgali bomo chardonnay in modri pinot. Zaradi toče in nizkih temperatur se zorenje grozdja namreč zamika. Upamo na lepše in toplejše vreme, da bomo resnično lahko začeli s trgatvijo konec tega meseca,» je povedal glavni enolog iz Kleti Brda Darinko Ribolica.

Poudaril je še, da so količine približno za tretjino manjše zaradi težav z vremenom. »Vendar je bil nastavek nekoliko večji, tudi debelina grozdnih jagod je večja, tako da v resnici pričakujemo, da bo trgatev taka, kot je bila lani.«

V Kleti Brda tako pričakujejo med 6000 in 7000 ton grozdja.

V Vipavski dolini je toča v treh okoliših uničila pridelek za 20 do 100 odstotkov, je povedala Mojca Mavrič Štrukelj. Pridelek bo zaradi različnih vremenskih ujm letos nekoliko manjši v večini primorske vinorodne dežele, razen »v slovenski Istri, kjer so imeli nekaj toče le na ozkem pasu v okolici Izole. Vendar je treba še počakati, da bomo videli, koliko bo resnično manj pridelka, saj moramo videti, kaj se bo še zgodilo v tem mesecu oziroma mesecu in pol.«