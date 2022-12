Zadnji dnevi v letu mokri, silvestrovo povečini suho

Šibka burja, ki je zapihala sinoči in bo že danes oslabela, je uspela odpihniti meglo in vlago, ni pa uspela v celoti odpihniti oblakov. Danes povečini prevladuje spremenljivo vreme, zjutraj je bilo ponekod tudi nekaj sončnih žarkov. Relativna vlaga, ki je bila v minulih dneh vseskozi okrog 100-odstotna, se je sicer precej zmanjšala in je ozračje manj megleno.

Gre pa le za krajši premor, saj se bo z jugozahodnim vetrom v prihodnjih dneh znova pritekal zelo vlažen zrak.

Jutri in v petek bo oblačno in vlažno, občasno bo lahko rahlo rosilo ali deževalo. V soboto bo možnost padavin manjša. V gorah bo vse te dni povečini delno jasno ali spremenljivo in ni pričakovati padavin.

Novo leto se bo začelo s podobnim vremenom.