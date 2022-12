Zadnji in najkrepkejši proračun Fedrigovega mandata

Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je v petek pozno zvečer izglasoval dobrih pet milijard evrov vreden proračun za leto 2023 in dobrih 21 milijard evrov vreden triletni proračun za obdobje 2023-2025. Za zadnji proračun mandata sedanje desnosredinske večine predsednika Massimiliana Fedrige se je izreklo 26 svetnikov vladajoče desne sredine, proti pa je bilo 19 svetnikov opozicije, medtem ko se je svetnik Mešane skupine Walter Zalukar vzdržal.

Levji delež proračuna – 2,9 miilijarde evrov – bo namenjen zdravstvu. Druga najbolj zajetna postavka v višini okoli 800 milijonov je šla lokalni samoupravi in varnosti, medtem ko si je dobrih 461 milijonov zagotovilo področje infrastruktur. Sledijo med ostalimi izobraževanje in delo (190 milijonov), proizvodne dejavnosti (159 milijonov), okolje in energetika (149 milijonov), premoženje (124 milijonov) ter kultura in kmetijstvo (vsako področje po okoli 81 milijonov evrov).

Po besedah predsednika deželne vlade Fedrige sta petletni mandat zaznamovali prioriteti avtonomije in investicij. Proračun za leto 2023 pa je brez primerjave ter prispeva k nudenju vedno bolj točnih odgovorov na potrebe gospodarskega in družbenega tkiva FJK. Negativno pa so dokument ocenili v opoziciji, kjer so večini tudi očitali, da je zavrnila skoraj vse njihove popravke, proračun pa ima več senc kot luči, medtem ko velike vsote denarja ne bodo uporabljene na pravilen način, negativne posledice pa se bodo čutile na dolgi rok.

Deželni svet je v sklopu 10. člena proračuna izglasoval tudi porazdelitev državnih sredstev za slovensko narodno skupnost v okviru zaščitnega zakona št. 38/2001, tako, kot je predlagala posvetovalna komisija za slovensko manjšino.

Kljub temu je ocena svetnika Slovenske skupnosti Marka Pisanija dejansko negativna, saj je deželni svet zavrnil skoraj vse predložene popravke, npr. za sanacijo območij, ki so jih prizadeli poletni požari, za ograditev doline pri Gročani za zagon kmetijskih dejavnosti, utrjevanje kraškega brega in izvajanje protokola Prosecco Doc idr.. Pisani pa izraža zadovoljstvo za potrjen prispevek deželni koordinaciji jusov in srenj, ki je bil povišan na 12.000 evrov.