Zadruga Primorski dnevnik ima novo vodstvo

Zadruga Primorski dnevnik, ki je s svojimi preko 1800 člani in članicami lastnica našega časopisa, je v torek v Gorici dobila nov upravni svet. V njem so Tomaž Ban, Tina Jarc, Igor Kocijančič, Ildegarda Košuta, Neža Kravos, Alida Passon, Barbara Rudolf, Janez Terpin in Mirna Viola. Novi člani so Jarc, Košuta, Rudolf in Terpin, ki so v vodstvu Zadruge nadomestili Filipa Hledeta, Aljošo Sosola, Rada Grudna in Fabia Pahorja. Predsednika, podpredsednika in tajnika bodo imenovali na prvem zasedanju, predvidoma na začetku maja.

Občni zbor je v Trgovskem domu potekal po ustaljenem vzorcu, odstop od sedanje prakse pa je v uvodnem poročilu upravnega sveta izpostavil Igor Kocijančič, ki ima za sabo dva predsedniška mandata: »Tudi Zadruga Primorski dnevnik je želela v okviru svojih zmožnosti primerno obeležiti goriško območje v letu EPK. Letos je najbrž prvič, da prireja Zadruga svoj občni zbor v Gorici in se lahko že sedaj in na tem mestu tudi obvežemo, da to ne bo zadnjič.«

Torkova skupščina je bila obenem priložnost za prikaz stanja na Primorskem dnevniku.