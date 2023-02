Gasilci iz Codroipa so ob 2.15 ponoči posredovali v domači občini, kjer je zagorel avtomobil na hišnem dvorišču. Ob pomoči kolegov iz Vidma, ki so prispeli z drugim tovornjakom, so ogenj pogasili, preden bi se začel širiti še na hišo, saj so ognjeni zublji že zajeli spodnje lesene tramove. Vzroke požara še preiskujejo, v njem na srečo ni bil nihče poškodovan.