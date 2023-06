Gasilci iz Pordenona in iz kraja Motta di Livenza pri Trevisu so danes ponoči ob 2.30 posredovali v Brugneri na Pordenonskem, kjer je zagorel destilator za odpadna topila. S pravočasnim gašenjem požara so preprečili, da bi se ogenj razširil na rastlinje in na drevesa ob objektu in na bližnjo tovarno barv in lakov.

Vzroke požara, v katerem na srečo ni bilo poškodovanih, še preiskujejo. Uničil je destilator za odpadna topila, več kant in kombi, ki je bil parkiran pred objektom.