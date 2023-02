Gasilci so danes malo po 8. uri posredovali v kraju Casarsa della Delizia na Pordenonskem, kjer se je vnela dimna cev trinadstropne hiše. Ob močnem vetru se je ogenj širil na lesene tramove in strešno izolacijo. Gasilci so požar pravočasno pogasili in na srečo ni bilo hujših posledic. Preverili so varnost stavbe in odpravili posledice požara. Vzroke požara še preiskujejo, v njem ni bilo poškodovanih, nastala pa je gmotna škoda.