Zagorela dimna cev tronadstropne stavbe

Gasilci iz Vidma so danes zjutraj okrog 9.30 posredovali v Morteglianu na Videmskem, kjer je zagorela dimna cev v tronadstropni stanovanjski stavbi. Ogenj je ob prihodu gasilcev že zajel leseni tram, pri čemer so gasilci požar uspeli pogasiti, ne da bi se vnela še podstrešje in streha. Na srečo ni bilo poškodovanih, nastala pa je gmotna škoda.

Vzroke požara še preiskujejo. Po pogasitvi so gasilci preverili varnost stavbe in so odpravili posledice ognja. Temeljito so pregledali prostore, da ne bi bilo kakšnega posameznega žarišča in strupenega dima. Posredovanje se je zaključilo okrog 11.15.