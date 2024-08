Videmski gasilci so danes ob 12.20 posredovali v kraju Mereto di Tomba na Videmskem, kjer je zagorela garaža ob stanovanjski hiši. Ko so prišli na mesto, so ugotovili, da je požar zajel tudi parkirano motorno kolo. Ogenj so uspeli pogasiti, preden bi se razširil še na stanovanjski prostor. Tri osebe, ki so bile pred hišo so reševalci iz previdnostnih razlogov prepeljali v bolnišnico zaradi vdihavanja dima. Vzroke požara še preiskujejo.