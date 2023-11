Gasilci iz Pordenona so ponoči posredovali v Maniagu na Pordenonskem, kjer je sta zagoreli opuščena hiša in drvarnica. Ko so prišli na kraj, so najprej preverili, da v njej ne bi bilo ljudi, nato so začeli z gašenjem. Ogenj so pogasili, stavbo so zavarovali in bonificirali. Na kraju so bili karabinjerji, ki preiskujejo vzroke požara.