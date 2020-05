Zaia in Fedriga odpirata deželno mejo za obiske sorodnikov in partnerjev

»Furlanija - Julijska krajina in Veneto nameravata z 18. majem dovoliti možnost obiska sorodnikov ter partnerjev onstran deželne meje za prebivalce obmejnih območij,« sta deželna guvernerja Massimiliano Fedriga in Luca Zaia zapisala v pismu, ki sta ga danes posredovala prefektom.

»V upoštevanju pozitivnega razvoja epidemiološkega stanja v obeh deželah in glede na prošnje, ki so jih izrazili prebivalci območja ob deželni meji, sporočamo, da nameravamo uvesti možnost prehajanja meje med deželama za sorodnike, ki živijo v pokrajinah oz. na ozemlju vzdolž meje med FJK in Venetom.« Predsednika deželnih vlad sta izrazila zaupanje v podporo prefektov pri sporočanju te odločitve vsem pripadnikom varnostnih organov.