Zakaj Carles Puigdemont ne podpira več Sánchezeve vlade

Mestecu bi lahko rekli kraj nesrečnega imena. Tu je bil leta 1815 Napoleon poražen v bitki, ki je terjala med 40 in 50 tisoč žrtev. Danes je Waterloo prijazno, tipično belgijsko mestece nedaleč od Bruslja. V tem mestu je od leta 2017 tudi Dom katalonske republike, lepa dvonadstropna hiša, pred katero plapolata katalonska in evropska zastava. V tej hiši živi v izgnanstvu Carles Puigdemont, odstavljeni predsednik katalonske vlade, ki mu španske oblasti še danes ne priznajo pravice do amnestije.

Izreklo se bo sodišče EU

Že nekaj časa Puigdemont ne daje intervjujev. To je bil tudi njegov prvi stavek, ko sem prestopil vrata te hiše. Pristal je na pogovor, kramljanje je trajalo več kot poldrugo uro, začelo pa se je prav z obrazložitvijo, zakaj odklanja vse intervjuje. Čez manj kot mesec dni, 13. novembra, se bo namreč generalni pravobranilec Evropske unije izrekel o postopku pred sodiščem EU o skladnosti španskega zakona o amnestiji s pravnim redom EU, izrecno z določili o korupciji. Zadeva še zdaleč ni enostavna.

V ponedeljek, 27. oktobra, je katalonska stranka Junts, katere predsednik je prav Puigdemont, v Perpignanu (mestu v Franciji, kjer živi katalonska skupnost) sklenila, da odpove podporo Sánchezovi vladi. Po zadnjih volitvah jo je podprla, ker je bila alternativa kandidat desnice z odločilno podporo frankistične stranke Vox. Svojo odločitev je utemeljila z dejstvom, da vlada ni spoštovala temeljnega sklepa, da zares izvaja vse investicije v Kataloniji, ki jih predvideva proračun.