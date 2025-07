Zakaj je gasilski helikopter čakal dve uri?

Avtonomni sindikat gasilcev Conapo opozarja, da je zaradi slabe koordinacije pri urgentnih intervencijah pod vprašajem učinkovitost nujnih reševanj. Pri sindikatu gasilcev, ki ga v FJK vodi Damjan Nacini, so prepričani, do so razni ukrepi, ki jih je dežela sprejela na področju reševanja, neustavni, ob tem pa državni vladi in notranjemu ministrstvu očitajo inercijo. »Stalno se dogaja, da primere, za katere je jasno, da so v pristojnosti gasilcev, prenesejo na deželno helikoptersko nujno medicinsko pomoč ali na prostovoljske organizacije,« opozarja Nacini s svojim namestnikom Cristianom Busolinijem. Poudarjata, da je to v jasnem nasprotju s smernicami delovanja operaterjev centra enotne številke za klic v sili 112.

Kot primer neustreznega ukrepanja sta omenila nedavno reševanje dečka, ki se je 5. julija poškodoval med kopanjem v Dolini Glinščice. »Takrat je helikopter gasilcev nemudoma prispel na kraj nesreče, a mu je bilo posredovanje preprečeno kljub temu, da je dobro znano, da je v takih primerih takojšnje ukrepanje ključnega pomena. Raje so počakali na prihod deželne helikopterske nujne medicinske pomoči, ki je prišla šele po dveh urah, saj je bila na drugi intervenciji, po kateri je morala tudi pristati, da bi dotočila gorivo. V teh dolgih dveh urah je bil gasilski helikopter na kraju nesreče in ekipa bi lahko brez težav ukrepala,« sta zapisala gasilca. Zaradi tega se za pojasnila in takojšnje ukrepanje obračata na premierko Giorgio Meloni, pristojnega ministra Mattea Piantedosija in državnega sekretarja Emanueleja Prisca. Od njih zahtevata, da zaščitijo pristojnosti državnih služb, med katere spada tudi gasilska.